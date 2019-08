In Jakarta, Indonezia, adevarate suburbii sunt construite pe acoperisuri. Asa se intampla in cazul unui mall, Thamrin City Mall, pe acoperisul caruia nu sunt doar case (78 la numar, fiecare cu cate doua etaje), ci si strazi, un teren de tenis si cate si mai cate, conform Amusing Planet.Acolo fac oamenii jogging si isi plimba cainii, opriti doar de un gard mare din metal, care le aminteste ca sunt, totusi, la inaltime.Nu doar ca nu ii deranjeaza sa traiasca asa, dar oamenii spun ca se simt mai in siguranta traind la inaltime.In plus, e central, fara a fi periculos, spun locatarii. Apoi, nu e niciun pericol de inundatii, cum e in restul orasului. Acesta e si motivul pentru care multi oameni s-au mutat aici.Nu e singurul loc in care se poate locui astfel. Si pe Mall of Indonezia s-au construit case, iar preturile sunt cuprinse intre 200.000 - 350.000 de dolari.Jakarta este unul dintre orasele cele mai populate din lume, cu peste 10 milioane de locuitori. Nu doar ca periodic urbea e inundata, dar se si scufunda. Are la fel de multi locuitori precum Tokio pe kilometrul patrat: 14.000. Numai ca aici nu se construieste pe verticala, pentru ca oamenii prefera casele de un nivel sau doua, ceea ce inseamna ca deja nu mai e teren pentru noi constructii. Si iata solutia!Vezi si Acoperisurile verzi pe autobuze pot reduce nevoia de aer conditionat. Unde se testeazaA.P. ...citeste mai departe despre " Case pe acoperisuri, gaselnita din unul dintre cele mai populate orase din lume " pe Ziare.com