Cea mai lunga eclipsa totala de Luna a secolului are loc vineri seara

Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul institutiei bucurestene.Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra si traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din Romania.Luna va rasari la apusul Soarelui, dar in partea opusa de cer, punctul cardinal est-sud-est. In momentul rasaritului, Luna se va afla in penumbra Terrei, insa mai mult ca sigur nu se va putea vedea ceva schimbat pe discul selenar, potrivit Observatorului Astronomic.Intrarea in penumbra, momentul care este considerat inceputul eclipsei, se va produce vineri, la ora 20:14, cand Luna se va afla sub orizont.Pentru Bucuresti, Luna va rasari la ora 20:37.Dupa rasaritul Lunii, intrarea in umbra a acesteia va incepe la 21:24, ora de la care se va putea vedea cum marginea stanga a satelitului va deveni mai putin stralucitoare decat restul discului.Dupa numai o ora, Luna se va afla in totalitate in umbra Terrei, moment care se produce la ora 22:29. De atunci, tot discul se va afla scufundat in umbra, capatand nuante de la portocaliu la caramiziu, acesta fiind si momentul in care incepe totalitatea. Maxima eclipsei, cand Luna se afla cel mai aproape de centrul umbrei, se va produce la ora 23:22.Totalitatea dureaza 103 minute, eclipsa fiind cea mai lunga din secolul 2000 - 2100, insa la diferenta mica de eclipsele din 26 iunie 2029 si 7 iulie 2047, care vor avea totalitati cu durata de 102 minute.La ora 00:13, Luna va incepe sa iasa din umbra, totalitatea luand sfarsit, iar, la 01:19, satelitul va iesi complet din umbra, fiind mai deschis la culoare, probabil galbui in partea din dreapta jos a discului.Eclipsa se va incheia la ora 02:29, cu iesirea Lunii din penumbra Pamantului.Eclipsa din noaptea de vineri spre sambata este a doua totala din acest an. Totodata, este a treia dintr-o serie de eclipse totale care se produc intre anii 2017 si 2019.Fenomenul va putea fi observat din Europa, Africa, Rusia, Asia, Australia, dar nu va fi vizibil din America de Nord si de Sud, Japonia si o parte din Rusia.Urmatoarea eclipsa vizibila din tara no ...citeste mai departe despre " Cea mai lunga eclipsa totala de Luna a secolului are loc vineri seara " pe Ziare.com