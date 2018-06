SAG-AFTRA, care reprezinta 160.000 de actori, si conducerea posturilor de televiziune ABC, CBS, NBC si Fox au semnat un contract pe trei ani care presupune inclusiv cresteri de salarii, potrivit unui comunicat al Sindicatului. Contractul ar urma sa fie aprobat de liderii sindicali luna viitoare.Posturile si uniunea actorilor au convenit asupra unui limbaj similar celui din codul de conduita Guideline no. 1, aparut in aprilie, care pune capat auditiilor, interviurilor si altor intalniri asemanatoare in camere private de hotel sau in resedinte private.Presedinta SAG-AFTRA Gabrielle Carteris a afirmat atunci ca scopul principal este de a elimina potentialul "pradatorilor de a exploata artisti interpreti sub masca unei intalniri profesionale".Asa-zisele castinguri au fost indelung folosite de barbati in cautare de favoruri sexuale din partea actritelor in schimbul obtinerii de roluri.Decizia a venit ca urmare a scandalului Weinstein, cel mai rasunator de la Hollywood, care s-a extins, implicand si alti barbati puternici din industrie.Numeroase femei l-au acuzat pe producator de comportament sexual nepotrivit. Weinstein neaga acuzatiile.Controlul lui Weinstein a condus la acuzatii grave impotriva sa luna trecuta. Pe 5 iunie, Weinstein a pldat nevinovat la tribunalul din Manhattan, el fiind acuzat de viol si agresiune sexuala pe baza invinuirilor din 2004 si 2013. ...citeste mai departe despre " Cel mai mare sindicat al actorilor din SUA a decis sa puna capat auditiilor in camere de hotel sau in resedinte private " pe Ziare.com