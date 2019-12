E posibil ca acesta sa fi fost ridicat inainte de Gobeklitepe, cunoscut pana acum ca fiind cel mai vechi din lume, arata Archaeology World.Descoperirea a fost facuta la Boncuklu Tarla, la circa 300 de kilometri est de Gobeklitepe, si este importanta pentru ca spune, practic, povestea umanitatii, vorbeste despre evolutia omului imediat ce a renuntat la stadiul de vanator-culegator.Se crede ca templul, dar si alte structuri gasite in apropiere, ar putea fi vechi de peste 12.000 de ani. In zona au fost gasite inclusiv locuinte.Sapaturile au fost incepute in zona in 2012. De-a lungul timpului, se stie ca in aici au locuit sumerieni, akkadieni, babilonieni, asirieni, romani, otomani.Cat despre Gobeklitepe, considerat pana acum primul templu ridicat de om, acesta a fost gasit in 1963, fiind inclus anul trecut in patrimoniul UNESCO. Printre altele, in acest sit au fost gasite mai multe obeliscuri in forma de "T", inalte de 3 - 6 metri si cantarind 40 - 60 de tone, dar si o statueta reprezentand un om, inalta de 65 de centimetri, ce ar putea fi veche de 12.000 de ani.Citeste si A stat ascuns timp de 200 de ani. Ce au descoperit arheologii la o aruncatura de bat de JohannesburgA.P. ...citeste mai departe despre " Cel mai vechi templu din lume? Ce-au descoperit arheologii in Turcia " pe Ziare.com