Ziare.com a facut o selectie a celor mai bune glume pe seama pretului ridicat pe care il au ciresele in piata."ROBOR-ul mai creste cu doua cirese pana la sfarsitul anului";"Cine mai posteaza glume cu cirese ma-sa-i Gadea si tac-su Mircea Badea";"La iarna in Loft se serveste GEM de cirese";"LINS cireasa - 50 de bani, MIROSIT - 30 de bani, PIPAIT - 2 RON";"Ati vrea ca Romania sa fie urmatorul Dubai?Caut parteneri de afacere pentru plantatie de ciresi.#aurulrosuLet's make Romanica great! not again, it never was that great!";"Cate cirese trebuie sa dai acum la intrarea in Loft ca sa primesti o sampanie d-aia de 15 mii de euro? Un kil? Doua?";"- Dati-mi va rog cirese de 100 lei.- O vreti feliata sau intreaga?";"Au aparut ciresele in piata. Vrea cineva sa cumpere o garsoniera, ca sa-mi iau si eu un kg?";"Imprumut caserola goala de cirese pentru poze pe Facebook sau Instagram";"Ce banca aproba cel mai rapid credit? Vreau sa-mi cumpar un kilogram de cirese";"Am castigat la loto, schimb castron cu cirese si capsuni cu un apartament la Slobozia!";"Cat e schimbul valutar la cirese azi?";"- Cum ii demonstrezi unei femei ca ai bani?- Ii spui ca ti-ai cumparat cirese";"-Vrea cineva sa ne asociem sa luam 200 de grame de cirese?-Ne asociem... cand apare creditul 'Prima cireasa'";"Ne trebuie un salariu de parlamentar sa putem manca cirese";"Adeverinta de salariat este necesara cand cumperi cirese?";...citeste mai departe despre " Cele mai tari glume pe seama pretului exorbitant la cirese " pe Ziare.com