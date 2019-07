China si-a propus sa devina liderul cursei pentru cucerirea spatiului: E doar o chestiune de timp

Inca de la inceputul campaniilor de explorare a spatiului, liderul comunist Mao Zedong spunea "Si noi vom construi sateliti". Putina lume l-a crezut, la acel moment. Iar Chinei nu i-a fost deloc usor sa ajunga din urma puterile occidentale, in ceea ce priveste dezvoltarea de tehnologie spatiala.Prima misiune spatiala chineza cu echipaj uman s-a lansat abia in 2003, la 40 de ani dupa ce NASA reusise deja sa trimita oameni pe Luna. Cu toate acestea - in ultimii 16 ani - China a devenit din ce in ce mai puternica si mai bogata. In consecinta, a avut resurse pentru a investi masiv in tehnologie spatiala. Asa a devenit prima tara din lume care a trimis o sonda pe partea intunecata a Lunii, in 2013.La acel moment, Jim Bridenstine, seful NASA, a declarat ca reusita chinezilor este una remarcabila si care are relevanta pentru intreaga omenire.Dar acela a fost doar inceputul contributiei pe care China vrea sa o aduca in domeniu, spune Blaine Curcio, fondatorul societatii de cercetare spatiala Orbital Gateway Consulting, cu sediul la Hong Kong, potrivit CNN."China are mai multi ingineri si oameni de stiinta decat orice alta tara. Iar asta inseamna ca, daca isi mentin constant ritmul alert de dezvoltare, chinezii vor ajunge sa conduca in cursa de cucerire a spatiului, la un moment dat. E doar o chestiune de timp", sustine Blaine Curcio.Analistii sustin ca, in acest an, China ar aloca pentru dezvoltare de tehnologie spatiala doar 5,8 miliarde de dolari, adica un sfert din cat ar putea cheltui NASA. Cu toate acestea, Beijingul nu da niciodata date certe cu privire la sumele uriase pe care le cheltuieste pentru cucerirea spatiului cosmic. Iar planurile pe care le anunta oamenii de stiinta chinezi indica faptul ca alocarea de bani este mult mai mare decat cea anticipata de analisti.Spre exemplu, potrivit lui Wu Weiren - coordonatorul programului spatial din China - in 2020 tara va lansa o sonda al carei scop este sa exploreze suprafata planetei Marte. In plus, va continua toate proiectele pe care le-a inceput deja.G.K. ...citeste mai departe despre " China si-a propus sa devina liderul cursei pentru cucerirea spatiului: E doar o chestiune de timp " pe Ziare.com