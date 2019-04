Zhang Kejian, directorul Administratiei spatiale chineze, a facut aceste declaratii la ceremonia de deschidere a evenimentelor organizate pentru a marca Ziua Spatiala a Chinei in orasul Changsha, capitala provinciei Hunan, citat de Xinhua.China va lansa sonda lunara Chang'e-5 intr-o misiune ce vizeaza recoltarea unor mostre de pe Luna si aducerea lor pe Terra, la sfarsitul anului 2019, a declarat Zhang Kejian.Shaoshan, orasul natal al fostului lider chinez Mao Zedong, va gazdui unul dintre centrele permanente de stocare a mostrelor lunare ce vor fi aduse pe Pamant in cadrul acestei misiuni.Acelasi oficial a mentionat in discursul rostit la acel eveniment ca tara lui planuieste sa lanseze prima ei sonda care sa exploreze planeta Marte in 2020.China s-a alaturat clubului select al tarilor cu experienta in domeniul explorarii spatiale pe 24 aprilie 1970, cand racheta purtatoare Long March-1 a lansat pe orbita primul satelit al tarii, Dongfanghong-1.Incepand din 2016, data de 24 aprilie poarta in aceasta tara denumirea de Ziua Spatiala a Chinei. Diversele activitati si evenimente programate de Ziua Spatiala a Chinei au devenit un fel de "fereastra" ce permite publicului chinez si lumii intregi sa afle mai multe informatii despre progresele pe care China le obtine in domeniul cercetarii aerospatiale.Citeste si China va lansa anul acesta peste 50 de sonde spatiale ...citeste mai departe despre " China va construi o baza de cercetari stiintifice in apropiere de polul sudic al Lunii " pe Ziare.com