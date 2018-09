Astfel, pe un Boeing 777-367 scria "Cathay Paciic", in loc de "Cathay Pacific".Echipa de comunicare a companiei s-a amuzat de situatie si a transmis pe Twitter ca greseala va fi remediata rapid.Reprezentantii companiei au transmis ca a fost vorba despre o greseala, insa altii au avut indoieli."Distantele sunt prea mari ca sa fie un accident. Avem sabloane. Ar fi trebuit sa fie un gol intre litere, daca era o greseala", a spus un inginer al companiei Haeco.Utilizatorii de pe Internet s-au amuzat copios pe baza acestei greseli.Oops this special livery won't last long! She's going back to the shop!(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET- Cathay Pacific (@cathaypacific) 19 septembrie 2018 ...citeste mai departe despre " Compania aeriana care si-a gresit propriul nume pe avion (Foto) " pe Ziare.com