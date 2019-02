"Consideram esentiala dezvoltarea unui plan de asistenta juridica pentru apararea intereselor Rusiei in potentiale dispute teritoriale si insarcinarea universitatilor cu pregatirea numarului necesar de specialisti in dreptul spatiului", se arata intr-un document oficial, dat publicitatii de RIA Novosti, citata de EFE.Aceste recomandari au fost adoptate in noiembrie anul trecut, la o reuniune comuna a Roscosmos si ACR dedicata Programului National de Cercetare si Cucerire a Lunii. Fostul director al Institutului de Tehnologii Spatiale, Ghennadi Raihunov, a justificat necesitatea instruirii unor experti juridici in drept spatial prin faptul ca, in ultimii ani, unele companii ale altor state isi revendica teritorii si resurse selenare."Comerciantii americani si din alte state au incercat si incearca sa vanda loturi pe Luna. Pentru acest lucru trebuie sa existe un raspuns din punct de vedere juridic", a declarat Raihunov.El a mentionat, totodata, chestiunea extractiei mineralelor de pe Luna si problema modului de a reactiona inainte de revendicarea unor astfel de operatiuni, conchizand ca exista o multime de aspecte nereglementate.In acelasi timp, in Tratatul asupra spatiului cosmic, ratificat de peste o suta de state, se afirma ca Luna nu poate face obiectul unei proprietati nationale ca urmare a unor revendicari de suveranitate prin intermediul utilizarii sau al ocuparii sau prin oricare alt mijloc.In cursul lunii ianuarie 2019, seful Roscosmos, Dmitri Rogozin, a anuntat ca Rusia isi va relua programul lunar si ca, in 2021, Rusia va trimite o naveta pe satelitul natural al Pamantului. ...citeste mai departe despre " Cum se pregateste Rusia sa castige dispute teritoriale pe Luna " pe Ziare.com