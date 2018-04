Oamenii de stiinta de la MIT si Universitatea Columbia au reusit sa explice modul in care neuronii pastreaza evidenta intervalelor temporale si cum le reproduc cu acuratete.Acestia au descoperit ca in cortexul lateral intraparietal (LIP), care are un rol vital in functiile senzoriale si motoare, se afla o metoda de masurare a timpului scurs.De asemenea, au demonstrat cum modelele neuronale ale acestui cortex coordoneaza apectele senzoriale si motorii ale contorizarii.Vezi AICI cum tine creierul evidenta trecerii timpului ...citeste mai departe despre " Cum tine creierul evidenta trecerii timpului " pe Ziare.com