Cuvantul anului este "justitie"- a fost ales de Merriam-Webster

Peter Sokolowski, redactor Merriam-Webster, a spus ca acest cuvant a aparut in mod constant in cautarile de pe site, arata Time.Cautarile pentru acest cuvant au crescut cu 74% pe site-ul Merriam-Webster, care are peste 100 de milioane de vizualizari pe luna si aproape jumatate de milion de vizitatori unici."Ne-am uitat pe date si am fost surprinsi. E un cuvant la care oamenii s-au gandit tot anul", a precizat Peter Sokolowski.In topul cautarilor se mai afla cuvintele: "maverick", "respect", "excelsior", "pissant", "pansexual" si "laurel".Desemnarea cuvantului "justitie" vine la putin timp dupa ce Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump , a fost condamnat la trei ani de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat in august de diverse deturnari de fonduri iesite la iveala in timpul anchetei asupra suspiciunilor de colaborare intre Moscova si echipa candidatului Trump in timpul alegerilor prezidentiale din 2016. Acest lucru a dus la o crestere in cautari a cuvantului respectiv.Citeste si:Cuvantul anului este "toxic": Reda spiritul, atmosfera si motivele de preocupare din 2018Single-use, declarat cuvantul anului