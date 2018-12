Este perfect conservat, nu a fost niciodata calcat de hoti si abunda in desene multe si foarte vii (in culori aproape intacte), coloane sculptate, figurine si cam tot ce un arheolog si nu numai si-ar dori.Insa detaliul care face mormantul unic este acela ca in aproape toate inscriptiile gasite se face referire la mama celui mort. Pesemne legatura dintre cei doi era extrem de stransa, explica Moustafa Waziri, secretar general al Consiliului Suprem al Antichitatilor, conform Science Alert.Preotul care ocupa camera mortuara de peste 4.000 de ani se numea Wahtye. Camera-monument in care acesta a fost gasit masoara 10 metri lungime, 3 latime si 3 inaltime, fiind descoperita in regiunea Saqqara, la sud de Cairo.#New #discovery #Saqqara #necropolis #tomb of the #royal #purification #Priest #fifthdynasty #king #neferirkare #Egypt pic.twitter.com/qnPJJuuPcl- Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) December 15, 2018Totul e dispus pe doua niveluri, iar statuetele gasite reprezinta familia preotului. Sunt reprezentate si spectacole de muzica, pasaje din procesul de obtinere a vinului sau ceramicii, fragmente din ritualul prin care zeilor li se aduceau ofrande, scene de vanatoare si nu numai, practic franturi (importante) de viata din acele timpuri.Citeste si Inca o descoperire facuta in Egipt: Mumii in stare perfecta, vechi de 3.500, chiar 4.000 de ani (Galerie foto)A.P. ...citeste mai departe despre " Descoperire unica in interiorul unui mormant vechi de peste 4.000 de ani " pe Ziare.com