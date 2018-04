Desertul Sahara s-a marit cu 10%. Vine marea extinctie?

Desi oamenii de stiinta de la Universitatea din Maryland, SUA, au monitorizat si analizat doar acest desert, cel mai probabil situatia nu e singulara, arata Science Alert.Desertul a inaintat cel mai mult in nord si sud. Mai ales in sud, nivelul precipitatiilor in zonele care altadata faceau parte din regiunea Sahel, zona de tranzitie dintre Sahara si savana sudaneza, a scazut dramatic, ajungand la mai putin de 150 de ml/an, ceea ce deja e o caracteristica a deserturilor.In plus, lacul Ciad, din regiunea Sahel, la granita cu Sahara, seaca pe zi ce trece, explica autorul studiului, Sumant Nigam.Cercetarea a luat in calcul doar perioada 1920 - 2013 si atrage atentia ca o treime din avansul pe care l-a luat desertul e cauzat de activitatea omului.Astfel de schimbari au un efect direct asupra suprafetei locuibile de pe glob.Semne care prevestesc o extinctie in masaZilele trecute, un alt studiu, citat tot de Science Alert, avertiza ca incep deja sa se repete semne care au aparut inainte de cea mai mare extinctie din istorie, cea din urma cu 252 de milioane de ani, cand 96% din viata marina si 70% din ceea ce traia pe uscat a disparut.Vestea buna, daca ne gandim doar la viitorul nostru, ca specie, pe termen scurt, este ca inainte de acea extinctie in masa semnele au tot aparut timp de 700.000 de ani. Asta inseamna ca mai avem timp si ca, cel putin teoretic, mai putem face ceva.Insa deja se observa cum oceanele devin tot mai acide si au mai putin oxigen, motiv pentru care si unele specii dispar, spun cercetatorii de la Universitatea Erlangen-Nurnberg si de la Muzeul Natural din Germania, cei care au realizat studiul.Apoi, si animalele devin tot mai mici, exact cum s-a intamplat inainte de marea extinctie.Vestea buna, pentru moment, e ca incalzirea climei nu are loc in prezent cu pasi atat de repezi ca inainte de marea extinctie.Citeste si despre cum incearca oamenii de stiinta sa conserve speciile aflate pe cale de disparitie. ...citeste mai departe despre " Desertul Sahara s-a marit cu 10%. Vine marea extinctie? " pe Ziare.com