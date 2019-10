Dupa ce au fost decimati de caldura, coralii din Marea Mediterana au inceput sa renasca

Descoperirea a fost facuta cu ocazia unor expeditii marine efectuate in proximitatea insulelor spaniole Columbretes, de Diego Kersting si Cristina Linares, cercetatori la Universitatea Libera din Berlin si la Universitatea Barcelona. Studiul lor a fost publicat, miercuri, in revista Science Advances, citata de AFP.Din 2002, cei doi cercetatori au monitorizat 243 de colonii din specia de corali Cladocora caespitosa si au documentat cu rigurozitate mortalitatea coralilor provocata de incalzirea climei si a apei marine."Intr-o zi, am inceput sa vedem polipi vii in acele colonii pe care le credeam complet moarte", a explicat Diego Kersting. "A fost o mare surpriza", a adaugat el.Coloniile de corali sunt constituite din vietuitoare marine minuscule, denumite polipi, care secreta un exoschelet din carbonat de calciu (calcar).Valurile de caldura ucid aceste vietuitoare marine, fie pur si simplu printr-un exces de caldura, fie prin ejectarea din organismele lor a unor specii de alge care le procura nutrimentele necesare vietii; acest fenomen este cunoscut sub denumirea de "albirea coralilor".Un sfert din coloniile de corali din jurul insulelor Columbretes au murit din cauza caniculei din anul 2003.Oricum trebuie oprita incalzirea globalaInsa cercetatorii au descoperit ca, in cazul a 38% dintre coloniile afectate, polipii si-au dezvoltat in realitate o anumita strategie de supravietuire: ei s-au micsorat, si-au abandonat fostele exoschelete si, intr-o perioada de mai multi ani, au dezvoltat exoschelete noi.Pentru a fi siguri ca era vorba despre aceleasi vietuitoare marine care au "renascut", si nu despre indivizi noi, autorii studiului au modelat in 3D fostele exoschelete si au confirmat ca acestea erau legate de noi structuri coraliere.Acest proces de "reintinerire" fusese observat in trecut intr-o maniera indirecta, in straturi de fosile, dar niciodata in direct, in colonii de corali vii.Potrivit lui Diego Kersting, oamenii de stiinta spera ca acelasi fenomen sa se produca si in alte regiuni ale lumii, mai ales in Marea Bariera de Corali din Australia. Insa acest lucru nu a fost observat p ...citeste mai departe despre " Dupa ce au fost decimati de caldura, coralii din Marea Mediterana au inceput sa renasca " pe Ziare.com