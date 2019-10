Elon Musk anunta ca Tesla poate produce in masa acoperisurile din panouri solare

Liderul Tesla Inc a facut afirmatiile privind noul model de acoperis din panouri solare Tesla Solar Tile Roof V3 la trei ani de cand firma sa a preluat compania SolarCity, transformand-o intr-o filiala."A fost destul de greu", a declarat Musk. "Acoperisurile trebuie sa dureze mai mult. Cand incluzi electricitatea in ecuatie, e ceva mai complex". Tigla folosita pentru acest tip de acoperis include celule fotovoltaice si este foarte rezistenta.Pretul unui asemenea acoperis din panouri de 10kW, in Statele Unite, ar fi de 33.950 de dolari, beneficiind de o facilitate fiscala din partea autoritatilor federale de 8.500 de dolari, pentru o casa cu o suprafata de 180 de metri patrati, potrivit celor de la techcrunch.com. Pretul intreg ar fi de 42.500 de dolari.Noua versiune a panourilor solare face parte din strategia companiei de a se relansa in domeniu. De la preluarea SolarCity de catre Musk, compania nu a reusit sa isi asigure productia la capacitate maxima.Tesla Solarglass roof https://t.co/7lw43mL92D- Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2019Anuntul a fost facut dupa ce Tesla a pierdut pozitia de lider intre companiile care se ocupa de acoperisuri solare in Statele Unite, arata jurnalistii americani. In plus, compania a fost chemata in instanta de reteaua Walmart Inc din cauza unor incendii inregistrate la depozitele in care se aflau produsele solare Tesla.Musk a declarat ca 2019 ar fi "anul acoperisului solar" si ca intentioneaza sa ajunga produca pana la 1.000 de acoperisuri pe saptamana pana la sfarsitul anului. "E un produs ciudat si iesit din comun. De ce ar produce cineva acoperisuri solare? Dar e ceva ce trebuie sa existe. Asa ca o sa-l facem", a aratat seful Tesla.To be clear, integrated solar tiles only make financial sense for new houses or replacement roofs. If your roof is more than 5 years away from replacement, solar retrofit is recommended https://t.co/mDoPO17YB9- Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2019 ...citeste mai departe despre " Elon Musk anunta ca Tesla poate produce in masa acoperisurile din panouri solare " pe Ziare.com