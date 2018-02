Elon Musk are concurenta. Dubaiul intra in cursa pentru cucerirea planetei Marte

Emiratele Arabe Unite vor sa lanseze prima misiune pe Marte pana in anul 2021 si spera ca in urmatorii 99 de ani sa construiasca acolo si o asezare umana, informeaza CNN Money.Micul stat din Golf a investit pana acum 5,4 miliarde de dolari in acest program, parte a unui plan de diversificare a economiei dependenta de petrol si gaze naturale. "Vrem sa ne cream propriile misiuni si sa ne dezvoltam propria noastra retea de sateliti", a declarat Salem Humaid AlMarri, director adjunct pentru stiinta si tehnologie la Centrul Spatial Mohammed Bash Rashid din Dubai.Prioritatea statului arab este acum trimiterea in spatiu a primului satelit construit in intregime de ingineri din Emirat pana la sfarsitul anului 2018, "KhalifaSat" fiind proiectat si fabricat in Dubai. In urma cu cateva zile, satelitul fost transportat in Coreea de Sud unde va fi supus unor teste finale inainte de a fi dus in Japonia pentru lansare.Emiratele Arabe Unite au mai lansat sateliti si in 2009 si 2013, dar erau construiti impreuna cu parteneri din Coreea de Sud deoarece, sustine AlMarri, era greu sa gasesti ingineri in Emirate. "Acum este mai usor pentru noi. Avem cu siguranta mai multi cercetatori decat posturi disponibile. Toti cei 200 de angajati din Centrul Spatial sunt cetateni ai tarii noastre", a mai spus directorul adjunct pentru stiinta si tehnologie de la Centrul Spatial Mohammed Bash Rashid din Dubai.Emiratele Arabe Unite nu au rachetele necesare pentru lansarea unei nave spatiale, asa ca va trebui sa se bazeze pe companii precum Mitsubishi sau SpaceX. Arabii spera ca in anul 2020 "Hope Mars Probe" sa orbiteze in jurul Planetei Rosii si un an mai tarziu sa ajunga pe Marte.Dubaiul are planuri si mai ambitioase. Incepand cu anul 2117, micul stat din Golf vrea sa construiasca si prima asezare umana pe Marte. Oamenii de stiinta construiesc deja o miniatura a viitorului oras pentru a simulata viata de pe Planeta Rosie, iar prima faza a acestei constructii va fi terminata in urmatorii doi ani.EAU isi propune, de asemenea, sa trimita si cetateni arabi in spatiu. Peste de 3.000 de persoane au aplicat deja la programul de pregatire al astronautilor, majoritatea fiind absolventi de stiinta, tehnologie, inginerie sau matematica. Din cei 3.000, un sfert sunt femei."Vom trimite in spatiu patru persoane in urmatorii 10-15 ...citeste mai departe despre " Elon Musk are concurenta. Dubaiul intra in cursa pentru cucerirea planetei Marte " pe Ziare.com