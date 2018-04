Elon Musk crede ca inteligenta artificiala e mai rea decat un dictator si ca ne va distruge. Argumentele sale au sens

"Daca o companie sau un grup de oameni reuseste sa creeze o superinteligenta de tipul unui zeu, ar putea prelua puterea intregii lumi", declara Musk intr-un interviu recent, folosit pentru un documentar, conform Business Insider."Macar atunci cand e vorba de un dictator, in cele din urma va muri. In ceea ce priveste inteligenta artificiala, nu va fi nicio moarte - va trai vesnic. Si uite asa am avea un dictator nemuritor, de care nu vom putea scapa niciodata", mai spune Musk.Daca inteligenta artificiala va evolua si va ajunge mai desteapta decat omul, atunci e clar ca acesta nu va mai putea fi stapanul ei. "Ne indreptam cu pasi repezi catre o superinteligenta digitala care va depasi de departe omul. Cred ca e foarte limpede asta", mai poate fi auzit Musk spunand in documentarul "Do You Trust This Computer?", pe care il poti vedea aici.Termen limita: 5 ani"Mai avem cinci ani. Cred ca superinteligenta digitala va fi in timpul vietii mele, 100%", mai spune Musk, considerat de catre multi un geniu.Vezi si Elon Musk, geniul care nu poate functiona fara dragosteProblema, cand vine vorba de o astfel de inteligenta artificiala, e ca, daca va deveni mai desteapta decat omul, vom pierde controlul asupra tehnologiei. Iar daca AI va avea un scop, e posibil sa incerce sa il atinga intr-un fel in care oamenii sa nu fie de acord, dar sa nu poata interveni."AI nu trebuie sa fie rea pentru a distruge rasa umana. Daca AI are un scop si oamenii ii stau in cale, din intamplare, ii va distruge fara ca macar sa se gandeasca, fara regrete", explica miliardarul. "E ca si cum noi am construi a sosea si un musuroi ar fi in drum. Nu uram furnicile, doar construim o sosea, asa ca 'la revedere, musuroi!'".Nu e prima oara cand Elon Musk face astfel de afirmatii legat de AI. La un moment dat chiar a intrat in polemica pe acest subiect cu fondatorul Facebook Mark Zuckerberg . ...citeste mai departe despre " Elon Musk crede ca inteligenta artificiala e mai rea decat un dictator si ca ne va distruge. Argumentele sale au sens " pe Ziare.com