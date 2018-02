Elon Musk a anuntat ca masina a trecut cu bine prin centurile de radiatii, insa automobilul a fost eliberat pe o traiectorie ce a depasit planeta Marte.In prezent, bolidul Tesla de culoare rosie se regaseste pe o orbita eliptica in jurul Soarelui.Starman in Red Roadster A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 4, 2018 at 9:50pm PSTLa conferinta de presa de dupa lansare, Elon Musk spunea ca automobilul va orbita Soarele "timp de milioane, poate chiar miliarde de ani". El s-a intrebat la ce s-ar gandi reprezentantii unei specii extraterestre daca ar gasi masina Tesla plutind prin spatiu."Poate ca va fi gasita de o rasa extraterestra si extraterestrii se vor gandi ce am vrut sa facem... daca masina este un obiect de cult si de ce exista o masina mai mica la bord? Cu siguranta vor fi pusi in incurcatura!", a sustinut el.View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O- Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018Falcon Heavy a devenit cea mai mare si cea mai puternica racheta lansata dupa Saturn V, racheta folosita in misiunile Apollo care i-a dus pe astronautii NASA pe Luna si care a fost retrasa in 1973, sau dupa Energia, din epoca sovietica, a carei ultima misiune s-a incheiat in 1988.Citeste si:SpaceX pleaca in aceasta seara spre Marte. La bordul rachetei se va afla si o masina electrica Tesla (Video)Reusita majora pentru Elon Musk si SpaceX. Au lansat un vehicul spatial pentru o misiune secreta a guvernului american (Video)Elon Musk trimite pe Marte un automobil TeslaElon Musk a ales un roman pentru a construi trenul viitoruluiT: Dezamagire pentru fondatorul SpaceX: Nu a reusit sa isi trimita masina spre Marte ...citeste mai departe despre " Elon Musk nu a reusit sa-si trimita masina spre Marte " pe Ziare.com