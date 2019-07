Tocmai pentru ca s-a pastrat atat de bine, oamenii de stiinta nu au avut dificultati in a-i estima varsta. E din perioada Renasterii, de la sfarsitul secolului XV sau inceputul secolului XVI, arata Science Alert.Despre originea ei nu se stie deocamdata nimic, pentru ca vine dintr-un timp in care nu se obisnuia ca ambarcatiunile sa fie botezate. A fost numita simplu "Okant Skepp", adica "vas necunoscut", in suedeza."E aproape ca si cum s-ar fi scufundat ieri", a declarat Rodrigo Pacheco-Ruiz, unul dintre cei care au descoperit epava.Banuiala ca exista ceva pe fundul marii, la 140 de metri adancime, a aparut in 2009. Epava a fost detectata de un sonar, dar, la acea vreme, nu se stia despre ce era vorba. Abia peste 10 ani s-a aflat adevarul. Si gratie unei coincidente.Fundul marii era cercetat pentru a se monta o conducta. S-a intamplat ca epava sa fie in calea acesteia.Ambarcatiunea, cercetata cu ajutorul unor roboti subacvatici, masoara intre 16 si 18 metri in lungime, fiind cu doar un metru mai mica decat cea a lui Columb, Santa Maria.Explicatia pentru faptul ca s-a pastrat intacta consta in temperatura joasa a apei, usor sarata, din adancul Marii Baltice. Aceasta e mai putin favorabila vietii, asa ca nici vietatile marine nu i-au afectat lemnul."Este cea mai veche epava gasita in Marea Baltica. Nu exista o alta nava in lume din aceeasi perioada, care sa semene cu aceasta", a mai spus cercetatorul.Nu se stie cum a ajuns ambarcatiunea pe fundul marii, din moment ce nu exista urme care ar indica un accident sau o lupta.Citeste si Epava unei nave din timpul Imperiului Roman, descoperita in Europa, in apropierea unei populare statiuni turisticeA.P. ...citeste mai departe despre " Epava veche de 500 de ani, gasita intacta in Marea Baltica. Parca s-ar fi scufundat ieri (Video) " pe Ziare.com