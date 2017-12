Luis Elizondo sustine ca probe solide arata ca Pamantul a fost vizitat de obiecte zburatoare neidentificate, care folosesc tehnologii ce nu apartin niciunei natiuni de pe aceasta planeta.Drept urmare, trebuie sa fie vorba de nave extraterestre, potrivit The Telegraph.Pana acum doua luni, de la biroul sau aflat la etajul al cincilea din Pentagon, Elizondo a condus Programul de Identificare Avansata a Amenintarilor Aviatice (AATIP), finantat cu 22 milioane de dolari de Congresul American.Existenta acestui departament demn de serialul "Dosarele X" a fost dezvaluita in aceasta saptamana si a fost confirmata de autoritatile americane."In opinia mea, daca am fi acum in fata unui judecator, am putea spune ca dovezile suntconvingatoare si nu pot fi puse la indoiala", a spus Elizondo in interviul acordat sursei citate."Nu imi place sa le numesc OZN-uri, dar despre asta e vorba", a punctat acesta, care aadaugat ca "aici nu e vorba de noi (americani - n.red.) sau oricare alta natiune, asa ca trebuie sa ne intrebam cine sunt acesti vizitatori".De curand au aparut informatii in presa potrivit carora, din 2008 pana in 2011, guvernul american a cheltuit 22 milioane de dolari pe AATIP, programul condus de Elizondo, care se ocupa cu urmarirea obiectelor zburatoare neidentificate.Departamentul american al Apararii a recunoscut existenta acestui program, dar a sustinut ca a fost inchis in 2012. Totusi, Elizondo a declarat ca a lucrat acolo pana in octombrie 2017, cand a demisionat. ...citeste mai departe despre " Existenta OZN-urilor a fost dovedita, dincolo de orice indoiala, spune fostul sef al programului "Dosarele X" din SUA " pe Ziare.com