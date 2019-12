Cercetatorii au pus astfel de boxe subacvatice la sfarsitul anului 2017, in nordul Marii Bariere de Corali din Australia, pentru a incuraja pestii tineri sa se intoarca in recifuri si sa se stabileasca acolo, relateaza CBS News.Experimentul a dat rezultate spectaculoase. Specialistii spun ca aceasta "imbogatire acustica" poate ajuta la reinvierea recifelor de corali la nivel global.Profesorul Steve Simpson de la Universitatea din Exeter spune ca recifele sunt locuri remarcabil de zgomotoase pe care le-a denumit drept un "peisaj sonor biologic orbitor"."Pestii tineri se simt ca acasa pe aceste sunete atunci cand cauta un loc unde sa se stabileasca", spune cercetatorul.Profesorul sustine ca recifele devin linistite si fantomatice atunci cand sunt degradate, pe masura ce crevetii si pestele dispar, dar folosind difuzoare pentru a restabili acest peisaj sonor pierdut se pot atrage din nou pesti tineri.S-a dublat numarul de pestiCercetatorii au descoperit ca de doua ori mai multi pesti s-au adaugat la "recifurile imbogatite acustic", comparativ cu zonele in care nu s-au montat astfel de boxe acustice.Experimentul a scos la iveala ca in recife au venit pesti din toate nivelurile lantului alimentar - ierbivore, detritivore, planctivore si pradatori."Daca este combinat cu restaurarea habitatului si alte masuri de conservare, reconstruirea comunitatilor de peste in acest mod ar putea accelera recuperarea ecosistemului", conchide unul dintre co-autorii studiului, profesorul Andy Radford de la Universitatea din Bristol. ...citeste mai departe despre " Experiment inedit: Recifele de corali ar putea fi salvate cu ajutorul unor boxe subacvatice " pe Ziare.com