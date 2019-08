Desi societatea Swiss Air Deluxe sustine ca produsul sau este benefic pentru plamani, inima si potenta, ONG-ul Alps Initiative a subliniat luni ca livrarea de aer montan din Elvetia unor tari precum Thailanda produce "infinit mai mult" dioxid de carbon decat simpla respirare a aerului local.Al doilea produs nominalizat la castigarea acestui premiu nedorit, ce va fi atribuit in urma unui vot pe Internet, este apa Voss imbuteliata in Norvegia si, dupa ce este transportata peste 1.500 de kilometri cu ajutorul navelor si camioanelor, ajunge in supermarketurile Migros din Elvetia.Al treilea produs aflat in cursa este o sunca fabricata din porcii crescuti in Olanda, a caror carne este procesata in Italia dupa care este ambalata in Austria si vanduta in magazinele din reteaua Aldi din Elvetia."Este nevoie de foarte multa atentie pentru a evita produsele care nu contribuie cu nimic la imbunatatirea calitatii vietii dumneavoastra", a declarat presedintele Alps Initiative, Jon Pult, intr-un comunicat de presa.Toate companiile mentionate si-au aparat insa produsele. Fondatorul firmei Swiss Air Deluxe, Markus Klinkmueller, a spus ca dozele cu aer alpin contribuie de fapt la reducerea capacitatilor neutilizate de pe navele care se intorc in Asia dupa ce au cumparat bunuri in Europa.Reteaua de magazine Migros a precizat, la randul sau, ca peste 60% din apa pe care o vinde in magazinele sale provine de la izvoarele din Elvetia.In sfarsit, grupul Aldi a aratat ca face eforturi pentru a optimiza lantul sau logistic in ideea de a mentine timpul de transport la cel mai mic nivel posibil iar vehiculele la o capacitate de incarcare cat mai apropiate de nivelul maxim....citeste mai departe despre " Exporturile de aer din Elvetia ar putea castiga premiul pentru cele mai absurd transport din lume " pe Ziare.com