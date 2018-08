Fortificatie din preistoria Europei descoperita in Arad. Cetatea este mai mare decat Troia

Fortificatia acopera o suprafata de peste 80 de hectare, de trei ori mai mult ca vestita cetate antica. In plus, perimetrul relevat de arheologi pentru cetatea de la Santana masoara 3.300 de metri lungime."Practic, ne aflam in fata uneia dintre cele mai importante descoperiri, a celei mai mari fortificatii din preistoria Europei, care sigur se dateaza in jur de anul 1.300 inainte de Cristos, deci are o vechime de 3.300 - 3.400 de ani. (...) Am facut, de mai multe ori, comparatia cu Troia, pentru ca aceasta cetate este mai mare decat Troia si este o realitate.Evident, a fost o comparatie care sa permita celor care indragesc istoria, arheologia, sa-si faca o imagine despre dimensiunea acestei asezari", a declarat miercuri, profesorul Florin Gogaltan, de la Institutul de Arheologie si Istorie a Artei al Academiei Romane, din Cluj-Napoca, unul dintre cercetatorii care au lucrat la acest proiect.Potrivit acestuia, cetatea din orasul Santana este cunoscuta de la sfarsitul secolului al XVIII-lea, cand apare pe hartile militarilor austrieci, insa cercetarile arheologice in zona au inceput abia in anul 1963, sub coordonarea profesorului Mircea Rusu, de la Institutul de Arheologie din Cluj Napoca. Rezultatele au fost modeste din cauza finantarii aproape inexistente in arheologie.O conducta de gaze, care a distrus o portiune din fortificatie, a fost cea care a permis reluarea cercetarilor, 46 de ani mai tarziu."Noi am reluat cercetarile, impreuna cu colegul Victor Sava, de la muzeul din Arad, in anul 2009, cu ocazia unei sapaturi de salvare. O conducta de gaze a distrus o portiune din aceasta fortificatie si noi a trebuit sa facem sapaturi de salvare atunci. Iar rezultatele le-am facut cunoscute rapid mediului stiintific, publicand o brosura si mai multe articole de specialitate.Am dorit si am sperat sa reluam cercetarile, dar, din nefericire, nu am avut sprijin si finantare, asa ca abia cu ocazia unui simpozion international care a avut loc la Frankfurt, in 2016, am prezentat, din nou, rezultatele cercetarilor noastre. Atunci s-a nascut ideea de a relua aceste cercetari cu sprijinul colegilor din Germania", a aratat profe ...citeste mai departe despre " Fortificatie din preistoria Europei descoperita in Arad. Cetatea este mai mare decat Troia " pe Ziare.com