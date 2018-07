E vorba despre oamenii impulsivi, cei care intai reactioneaza si apoi gandesc. E vorba despre indivizii care se enerveaza repede, resimt puternic aceasta stare si care pastreaza nervii destul de multa vreme. Acestia se concentreaza foarte bine, in ciuda starii de spirit, folosesc eficient timpul si isi prioritizeaza sarcinile mai bine, arata un raport publicat de jurnalul Personality and Individual Differences, citat de Science Alert.Potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea Waterloo din Canada, in cazul acestor oameni, o stare proasta face ca memoria sa devina mai buna, accelereaza procesul gandirii si imbunatateste atentia la detalii.Cercetarea realizata pe 95 de participanti a aratat ca restul subiectilor, cu o personalitate diferita, respectiv oamenii carora le ia mult timp sa reactioneze sau care nu reactioneaza, cei care, desi se enerveaza, se potolesc repede, nu lucreaza la fel de bine in momentul in care au o stare proasta. Atentia lor e diminuata, la fel concentrarea si viteza cu care gandesc.Desi studiul nu si-a propus sa gaseasca si o explicatie pentru care o anumita categorie de oameni munceste mai eficient atunci cand are o stare proasta, se banuieste ca cei din prima categorie sunt mai obisnuiti cu emotiile negative si atunci le gestioneaza mai bine.Vezi si Personalitatea, reflectata in felul in care iti bate inima ...citeste mai departe despre " In cazul unora dintre noi, a fi intr-o stare proasta mareste productivitatea. Te afli printre acestia? " pe Ziare.com