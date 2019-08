Instalarea pe orbita Lunii a fost completata cu succes marti la 09:20 ora locala (03:50 GMT) dupa o manevra care a durat 1.738 de secunde, potrivit Indian Space Research Organisation (ISRO).Se vor mai realiza patru manevre pentru a plasa sonda pe orbita sa finala, astfel incat aceasta sa poata trece pe langa polii Lunii la o distanta de aproximativ 100 de kilometri, potrivit ISRO.Misiunea spatiala Chandrayaan-2 are drept scop instalarea unui robot mobil in apropierea polului sudic al Lunii, la aproximativ 384.000 de kilometri de Terra, alaturi de plasarea sondei pe orbita lunara.Thank you all for your wonderful wishes! As #Chandrayaan2 presses forward in its journey, we hope your pride in our achievements grows ever greater! #ISRO #MoonMission pic.twitter.com/127A4HVZXw- ISRO (@isro) August 20, 2019Sonda si roverul vor aseleniza in preajma Polului Sud Lunar pe 7 septembrie.India a desfasurat cu succes prima sa misiune lunara, Chandrayaan-1, cu aproximativ 11 ani in urma.Daca misiunea Chandrayaan-2 va fi incununata de succes, India ar deveni cea de-a patra tara, dupa SUA, Rusia si China, care ar efectua o aselenizare controlata, cu instalarea unui robot pe Luna.Misiunea in valoare de aproape 150 de milioane de dolari americani isi propune sa colecteze informatii despre apa, minerale si roci de pe suprafata selenara.By ISRO - isro.gov.in, GODL-India, Link ...citeste mai departe despre " India a plasat o noua sonda spatiala pe orbita Lunii si e gata sa trimita si un robot la sol " pe Ziare.com