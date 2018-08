Atat de multe incat inteligenta artificiala ne poate prezice tipul de personalitate doar privindu-ne ochii.Oamenii de stiinta au observat ca fiecare tip de personalitate - indiferent ca e vorba despre cea nevrotica, despre cea extravertita etc. - este asociata cu cateva miscari tipice ale ochilor, arata Science Alert.In cadrul experimentului, 50 de subiecti, studenti, au fost rugati sa poarte un set de dispozitive care sa le urmareasca miscarile ochilor, timp de 10 minute. A fost de ajuns pentru ca inteligenta artificiala sa stie cu ce fel de personalitate are de-a face.Un urmator pas ar fi ajustarea "comportamentului" sau, felul de a interactiona cu fiecare tip de personalitate, pentru o mai buna colaborare atunci cand cei doi lucreaza impreuna, de exemplu, sau sunt nevoiti sa interactioneze.Deja se pun probleme legate de invadarea intimitatii, AI nefiind in stare doar sa ghiceasca tipul de personalitate, ci si starea de moment a omului cu care interactioneaza. Se pune si problema ca nu cumva AI sa obtina si sa foloseasca informatii inclusiv fara permisiunea noastra, fara ca macar sa interactionam cu ea, fara ca macar sa fim constineti ca s-ar putea intampla asta.Cercetari anterioare au demonstrat deja ca si frecventa rostirii cuvintelor poate oferi informatii despre personalitatea noastra.Vezi si Elon Musk crede ca inteligenta artificiala e mai rea decat un dictator si ca ne va distruge. Argumentele sale au sensA.P. ...citeste mai departe despre " Inteligenta artificiala devine tot mai inteligenta. Deja ne stie personalitatea doar privindu-ne ochii " pe Ziare.com