Intr-o epoca in care totul se dematerializeaza, caseta audio revine in forta

Incepand din 2017, mai multi profesionisti din domeniul sunetului au inceput sa sune la poarta firmei Mulann din Avranches, regiunea Normandia, specializata in productia de benzi magnetice. Motivul: stocurile mondiale de banda pentru casete se imputineaza. Confruntate cu CD-urile si apoi cu streaming-ul, casetele audio ('K7') au cunoscut un declin dupa care aproape au disparut, fiind pastrate doar de cativa pasionati de fata A si fata B, transmite AFP.Obisnuita sa vanda benzi magnetice utilizate la cartele de metrou dar si benzi audio pentru studiourile de inregistrare si industria de aparare (submarine), acest IMM cu aproximativ 40 de salariati a decis sa detaseze cinci persoane pentru a dezvolta benzi pentru casete audio, pe care firma nu le-a produs niciodata inainte. Dupa un an de cercetari, incepand din luna noiembrie 2018, firma Mulann a inceput sa vanda casete audio 'K7', in conditiile in care acestea nu mai sunt produse in Franta de 20 de ani.Aceasta companie produce in fiecare luna mai multe mii de casete audio cu design vintage, orange si negru, care sunt vandute cu 3,49 de euro bucata. Este insa vorba de o piata de nisa, in conditiile in care firma Mulann exporta 95% din casetele sale spre tari precum SUA, Marea Britanie, Germania dar si Malta, Suedia, Israel, Uzbekistan sau Kazahstan, explica directorul comercial Theo Gardin, care la cei 27 de ani ai sai nu a cunoscut in tineretea sa bucuriile si neplacerile oferite de un walkman sau de derularea unei casete cu ajutorul unui pix.Directorul general de la Mulann, Ronan Gallou, crede ca aceasta relansare a interesului pentru casetele audio se explica printr-o nevoie de a poseda obiecte intr-o epoca in care totul se dematerializeaza."Atunci cand ascultati muzica pe Spotify sau Deezer, este rar sa ascultati un cantec in intregime pentru ca se trece usor de la o melodie la alta. Cu o caseta audio asculti intreaga opera muzicala, un intreg album", a subliniat Ronan Gallou, precizand ca recent pe acest suport au fost lansate coloana sonora a filmului Bohemian Rhapsody sau albumul grupului francez Indochine.