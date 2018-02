O vaca nu s-a lasat dusa la abator, a evadat si s-a ascuns in padure, iar de atunci a devenit un fenomen social in Olanda #JeSuisHermien

Povestea vacii Hermien, care s-a ascuns in padure pentru a scapa de soarta cruda ce-i era rezervata, a emotionat o tara intreaga.Un val de compasiune s-a declansat pe retelele de socializare, iar un partid politic a lansat o campanie de finantare participativa, informeaza AFP.Mii de olandezi au cotizat pentru a oferi acestei vaci sansa de a-si trai ultimii ani din viata intr-un refugiu pentru bovine, in loc sa fie sacrificata intr-un abator."A trecut printr-un moment de stres si de panica atunci cand a vazut camionul ce o ducea la abator. De atunci, nu reusim sa o prindem", a dezvaluit pentru AFP medicul veterinar Edo Hamersma.Pe Twitter, hashtag-uri precum #JeSuisHermien (dupa modelul #JeSuisCharlie), #GoHermien, #MeKoe (#EuVaca, dupa modelul #MeToo) au fost create pentru salvarea acestei bovine in varsta de trei ani si jumatate, considerata o veritabila "eroina".Chiar si familia regala olandeza si-a exprimat sprijinul fata de cauza ei.