Un astfel de cuplu, competent, cauta o familie bogata, care isi imparte viata intre cele doua continente. Cuplul cautat trebuie sa poata sa aiba grija de ambele proprietati, sa faca aprovizionarea cu bucate in permanenta, sa planuiasca meniurile, sa le realizeze si sa le prezinte ca intr-un hotel de 5 stele, sa cumpere tot ce e necesar, sa se ingrijeasca de rufe, de absolut tot ce e nevoie intr-o casa, se arata in anuntul citat deDepartures.Cei doi trebuie sa aiba experienta cu iahturile, sa stie sa fie gazde excelente, sa cunoasca tot ce inseamna materiale delicate si cum se intretin acestea si sa poata pregati personal, la randul lor.Trebuie sa poata sofa oriunde in lume, sa aiba pasaport, sa fie prezentabili si sa stie sa interactioneze cu copiii. Limbile straine sunt un bonus.Chiar daca vor avea de munca atunci cand cuplul de proprietari va fi acasa, in restul timpului cei doi, care vor incasa un salariu de 85.000 de dolari, vor avea casele si toate facilitatile la dispozitia lor. In plus, vor avea timp pentru vacante pe perioada verii.Citeste si Chipesul care sterge lacrimi - cel mai nou job disponibil in Japonia (Video)A.P. ...citeste mai departe despre " Job de vis pentru cuplu: sa aveti grija, contra-cost, de doua resedinte de lux, din Elvetia si New York. Va calificati? " pe Ziare.com