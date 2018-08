Bucurestenii care doresc sa o vada vor trebui sa priveasca cerul miercuri, la ora 21:16 si vineri la ora 21:08, conform unui anunt facut de NASA pe site-ul dedicat traseului circumterestru al avanpostului orbital, spotthestation.nasa.gov.Statia va aparea miercuri deasupra orizontului la o elevatie de 35 de grade vest (inaltimea aparenta a statiei deasupra orizontului) si va disparea dupa aproximativ 4 minute in directia sud-sud-vest.Vineri, 10 august, ISS va aparea pe cer la 12 grade vest-sud-vest si dupa 3 minute va disparea in directia sud.Linia orizontului se afla la zero grade si direct deasupra capului la 90 de grade. Daca intindeti mana cu pumnul strans indreptat direct spre linia orizontului, dimensiunea pumnului acopera in medie un interval de 10 grade deasupra orizontului.Bucurestenii care doresc sa o vada cat mai bine vor trebui sa iasa pe balcoanele de la etajele superioare cu deschidere spre linia orizontului in directia din care apare statia sau sa urce pe terasele blocurilor.De mai multe ori pe saptamana, echipa de control al misiunii ISS de la Centrul Spatial Johnson din Houston, Texas, apartinand NASA, anunta oportunitatea de a vedea statia spatiala pentru aproximativ 6.700 de locatii din lume.Statia poate fi vazuta si din regiunile din jurul acestor locatii.In cursul serilor de miercuri si vineri ISS va fi al treilea cel mai stralucitor obiect de pe cerul Capitalei.Vizibila cu ochiul liber, statia apare ca un avion care se misca foarte repede, insa este aflata la o altitudine mult mai mare decat a avioanelor de linie si se deplaseaza cu cateva mii de kilometri pe ora mai repede decat acestea (ISS se afla la o altitudine de peste 400 de kilometri si se deplaseaza cu peste 27.500 km/h).Citeste si Ochii spre cer! Zilele acestea puteti vedea Statia Spatiala Internationala care trece pe deasupra Bucurestiului ...citeste mai departe despre " La ce ora apare Statia Spatiala Internationala miercuri si vineri pe cerul Capitalei " pe Ziare.com