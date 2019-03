Laserul de la Magurele a atins cea mai mare putere din lume

"Premiera mondiala in proiectul Sistemul laser de mare putere (HPLS) din cadrul Centrului Extrem Light Infrastructure - Nuclear Physics, in data de 7 martie, a fost atinsa puterea de 10 PetaWatts.Guvernul Romaniei a sprijinit realizarea acestui proiect complex, infrastructura pan-Europeana ELI (Extreme Light Infrastructure), una dintre cele mai importante facilitati de cercetare europene, nu doar pentru ca reprezinta o evolutie stiintifica semnificativa pe plan mondial in domeniul laserilor de mare putere, ci si pentru faptul ca se construieste cu resurse financiare alocate prin Programul Operational dedicat Dezvoltarii Regionale, la care se adauga si fonduri nationale", a transmis Guvernul.Premierul Viorica Dancila a afirmat ca specialistii au facut, astfel, un pas urias in cautarea unor raspunsuri practice in domenii importante precum inlocuirea tehnologiilor costisitoare in domeniul energiei sau cercetarea unor metode revolutionare in domeniul medical."Avem toate motivele sa ne mandrim cu faptul ca oamenii de stiinta romani, alaturi de specialisti de talie internationala au reusit construirea celui mai puternic laser din lume. Beneficiile implementarii proiectului Extreme Light Infrastructure sunt multiple.Specialistii au facut un pas urias in cautarea unor raspunsuri practice in domenii importante precum inlocuirea tehnologiilor costisitoare in domeniul energiei sau cercetarea unor metode revolutionare in domeniul medical. Felicit echipa de cercetatori de la ELI-NP si ii asigur de intreaga sustinere a Guvernului", a afirmat premierul Viorica Dancila.Componenta romaneasca a Proiectului ELI este axata pe domeniul fizicii nucleare (ELI-NP) si se construieste la Magurele, in cadrul Institutului pentru Fizica si Inginerie Nucleara - Horia Hulubei (IFIN-HH).Sistemul, a carui instalare in cladirea ELI-NP a inceput in septembrie 2016, s-a aflat in procedura de testare finala, atingandu-se, in acest moment, puterea propusa de 10 PW, cea mai mare putere din lume.Proiectul a beneficiat de o finantare de 311 milioane de euro fonduri europene, prin POSCCE 2007-2013 si Programul Operational Competitivitate 2014-2020.Guvernul anunta ca realizarea celui mai puternic laser din lume va fi marcata, miercuri, prin ...citeste mai departe despre " Laserul de la Magurele a atins cea mai mare putere din lume " pe Ziare.com