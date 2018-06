Lucruri pe care le stim frantuzesti, dar francezii n-au, de fapt, niciun merit pentru ele

Originile lor ori sunt mai vechi decat insasi Franta ori sunt din cu totul alta parte a lumii, arata Listverse.Sarutul franntuzescSarutul frantuzesc, lasciv si seducator, e de pe cu totul alte meleaguri. Prima oara a fost mentionat in Kama Sutra, o carte scrisa inainte ca Franta sa existe ca natiune. Aceasta maniera de a saruta dateaza cel putin din secolul V i.Hr.Vestea despre aceasta tehnica de sarut a fost imprastiata, zic unii, de Alexandru cel Mare, reintors din India in Europa. Romanilor le-a placut foarte mult acest tip de sarut, iar de la ei l-au mostenit si francezii.Francezii s-au ales cu renumele de a fi inventat acest sarut dupa ce niste americani care au vizitat Franta, in secolele XVIII - XIX, au dat peste niste frantuzoaice ceva mai iubitoare decat pudicele americance.Manichiura frantuzeascaDiferitele tipuri de manichiura exista de cand exista si moda, adica aproape de cand lumea. Oamenii instariti isi ingrijeau si infrumusetau unghiile inca de acum 5.000 de ani. Insa e adevarat ca manichiura frantuzeasca e un trend relativ nou. Acest look a fost "inventat" in 1927, dar nu in Franta, ci peste Ocean.De fapt, a fost creata de faimosul cosmetician de la Hollywood Maksymilian Faktorowicz (originar din Polonia), cel care a fondat Max Factor. Acesta a "inventat" doua noi culori pentru lacurile de unghii. Una era cremoasa, cu o nuanta rozalie, asemanatoare culorii unghiei naturale, iar cealalta un alb pur. Contrastul dintre cele doua era unul superb, asa explicandu-se succesul acestui trend.In anii 70, insa, trendul a fost copiat in Franta, unde s-a lansat o gama noua de produse inspirate de cele lansate cu ani in urma de Max Factor. De atunci asa a ramas numele acestui tip de manichiura - frantuzeasca - chiar daca a fost inventata la mare departare, in California.Cartofii frantuzestiNici cartofii frantuzesti nu sunt deloc frantuzesti, de fapt. In realitate se trag din Belgia, unde erau pregatiti astfel inca de la 1600.Americanii de rand nu au aflat despre aceasta maniera de a gati cartofii decat in Primul Razboi Mondial. Stationati in Belgia, acestia s-au indragostit de acest tip de mancare. Au numit insa cartofii frantuesti, dupa limba care se vorbea in Belgia, franceza.Cu mult inaintea lor aflase insa de acesti cartofi fostul presedinte american Thomas Jefferson. Indragos ...citeste mai departe despre " Lucruri pe care le stim frantuzesti, dar francezii n-au, de fapt, niciun merit pentru ele " pe Ziare.com