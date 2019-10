Potrivit estimarilor, pana in anul 2040 una din sapte persoane din Marea Britanie va avea peste 75 de ani.Asa-numitii roboti pentru ingrijire ar putea oferi in viitor sprijin suplimentar sectorului de asistenta sociala in beneficiul persoanelor care au cea mai mare nevoie, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Noul fond va fi cel mai mare program de cercetare din Marea Britanie dedicat in totalitate crearii de sisteme autonome si sigure pentru utilizarea publica, investitiile putand contribui la conceperea unor roboti care sa indeplineasca sarcini precum ajutarea unei persoane varstnice sa se ridice dupa ce a cazut si sa cheme ajutor, sa livreze mancare la ora mesei si chiar sa se asigure ca aceste persoane isi administreaza medicamentele la ora corecta."In prezent, sistemele autonome sunt construite in diverse industrii pentru a rezolva provocarile, dar pentru a fi utilizate de catre persoane trebuie sa fie proiectate pentru a fi de incredere, sa ofere siguranta datelor si sa aiba un set clar de reguli pentru a lua decizii eficiente", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului.Guvernul britanic a investit anterior intr-un proiect cu sediul in Bristol, care a dezvoltat deja un prototip de robot numit JUVA, in cadrul proiectului CHIRON.JUVA este proiectat sa le ofere varstnicilor mai multa mobilitate si sa ii ajute in cazul altor deficiente asociate imbatranirii. Robotul ar putea in cele din urma sa duca la indeplinire si alte sarcini, spre exemplu sa ii aduca unui pacient o tava cu mancare sau bautura sau sa ajute persoanele cu probleme de mobilitate sa se ridice de pe scaun.In ultima faza a proiectului Bristol Robotics, oamenii de stiinta trebuie sa se asigure ca acesti roboti sunt siguri pentru utilizatori....citeste mai departe despre " Marea Britanie investeste in roboti care sa ingrijeasca batranii " pe Ziare.com