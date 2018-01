Epopeea spatiala 2018: Omenirea trimite rachete catre Soare, Luna, Marte si Mercur

NASA lanseaza anul acesta o noua racheta catre Marte, insa si o nava spatiala care se va apropia de Soare mai mult decat oricand.Si nu doar NASA este ocupata in 2018. Industria calatoriilor spatiale comerciale a programat un numar semnificativ de zboruri de test, iar racheta Falcon Heavy va fi lansata la inceputul anului. Iar daca totul merge bine, in curand vom putea vedea calatorii in spatiu cu vehicule private.The Verge trece in revista misiunile si testele care vor avea loc in acest an:Ianuarie: Lansarea Falcon HeavyFondatorul SpaceX, Elon Musk, a anuntat planurile pentru uriasa racheta inca din 2011 - trei rachete Falcon 9 reutilizabile stranse laolalta. Initial, Falcon 9 trebuia sa fie lansata la sfarsitul anului 2013, dar primul zbor al vehiculului a fost amanat constant.Racheta este aproape gata de lansare, la Cape Canaveral, in Florida, de unde isi va incepe primul zbor. Pe 20 decembrie, Musk a si postat un mesaj pe Twitter si poze cu racheta:Falcon Heavy at the Cape pic.twitter.com/hizfDVsU7X- Elon Musk (@elonmusk) 20 decembrie 2017Martie: Lansarea lui TESSNava spatiala TESS va fi lansata in acest an si va cauta planete care trec prin fata stelelor lor si le micsoreaza usor lumina. TESS va studia stelele de pe tot cerul, iar planul este sa gaseasca cele mai apropiate exoplanete stancoase (planete din afara Sistemului Solar) de Pamant, astfel incat astronomii sa-si dea seama ce fel de atmosfere au aceste lumi si daca pot gazdui viata. Lansarea navetei va avea loc intre martie si iunie, pe o racheta SpaceX Falcon 9.Aprilie - noiembrie: Testele cu rachete pentru zboruri comercialeIn acest an ar putea avea loc primul test al doua vehicule care sunt parte a Programului de Echipaj Comercial al NASA, care reprezinta initiativa agentiei spatiale de a lansa astronauti pe nave spatiale private. SpaceX si Boeing au dezvoltat capsule care sa transporte pasagerii pe statia spatiala.SpaceX va efectua un zbor test fara oameni cu capsula Dragon in luna aprilie, iar in luna august va avea loc primul zbor test cu un echipaj. Acelasi lucru va face si Boeing cu capsula Starliner, in august si noiembrie.5 mai: Lansarea navetei InSight a NASA ...citeste mai departe despre " Epopeea spatiala 2018: Omenirea trimite rachete catre Soare, Luna, Marte si Mercur " pe Ziare.com