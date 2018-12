Meniuri si obiceiuri de Anul Nou, in intreaga lume

Pentru multi, aceasta tema este o curiozitate, pentru altii o ciudatenie - dar merita amintita pentru toti, atat dintr-un motiv, cat si din celalalt.In BELGIA, este nelipsita mancarea de carne cu varza. Traditia cere ca, in timpul mesei de Anul Nou, participantul sa tina sub farfurie, sau in mana, o moneda de argint, ca sa-i intre bani in buzunar, tot anul.In SPANIA, conform traditiei, miezul noptii este marcat cu douasprezece batai de clopot. La fiecare bataie, obiceiul cere ca tot crestinul sa manance cate un bob de strugure - in total doisprezece boabe, care il vor tine sanatos tot anul.In FRANTA, este traditionala tarta cu crema de nuci. Dimineata, copiii primesc, de 1 ianuarie, cate o punga cu bomboane. Altadata, familiile instarite oferau personalului casnic o suma in bani. Astazi, Anul Nou "cu dar" este perimat.In ITALIA, Sarbatoarea are frumosul nume de "capodanno", iar mancarea traditionala consta in dulciuri, de obicei briose sau preparate din paste fainoase, insiropate din belsug cu miere. Concomitent, traditia cere ca gazda sa arunce pe fereastra cateva obiecte vechi, care simbolizeaza despartirea fara regret de vechiul an.In OLANDA, traditia nu serbeaza venirea noului an. Serbeaza incheierea anului vechi, pe 31 decemrbie, cu focuri de artificii si cu manifestari. Revelionul exista si el, dar nu atat ca traditie, cat ca o moda preluata de la altii.In MAREA BRITANIE este obligatoriu ca in momentul sosirii noului an sa tii in mana o moneda, o bucatica de carbune si una de sare, simboluri de bogatie, caldura si alimente. Mancarea traditionala este puddingul, iar bautura preferata este whisky (mai ales in Scotia).In PORTUGALIA s-a extins obiceiul spaniol de a manca cele 12 boabe de strugure la miezul noptii, cu diferenta ca, aici, portughezul le ia cate doua deodata, urcat pe un scaunel, ceea ce trebuie sa poarte noroc. Si aici se respecta obiceiul de a arunca lucruri vechi pe fereastra - dar numai farfurii, fiind excluse alte obiecte.In NORVEGIA se mananca regeste: fripturi de porc, miel sau curcan, cu mult mustar si cartofi fierti. Mult dans si multe focuri de artificii.In FINLANDA senzatia sarbatorii nu este mancarea ci este sauna, care se orga ...citeste mai departe despre " Meniuri si obiceiuri de Anul Nou, in intreaga lume " pe Ziare.com