Momentul care iti arata cat de uman si ce umor avea Stephen Hawking

Pe langa munca de cercetare, viata lui a fost marcata si de doua momente umane si frumoase.Stephen Hawking s-a nascut pe 8 ianuarie 1942 si a murit pe 14 martie 2018. Ca o coincidenta care inchide un cerc, datele mortii si nasterii au fost legate de doua mari nume din stiinta: Galileo Galilei si Albert Einstein.Stephen Hawking s-a nascut in ziua in care se implineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei. A murit in ziua in care se implineau 139 de ani de la nasterea lui Albert Einstein.A lasat in urma o cercetare fara precedent in domeniul gaurilor negre, dar a ridicat si intrebari filosofice despre unde mergem, care e viitorul care ne asteapta.Ai putea spune ca e britanic si, implicit, s-a nascut cu simtul umorului. De unde, probabil, si cele doua pariuri umane si frumoase prin care s-a remarcat publicului larg. Stephen Hawking a pierdut, in numele stiintei, un abonament pe-un an la revista Penthouse si 100 de dolari.