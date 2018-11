Dintre cele sapte morminte, patru sunt mai vechi de 6.000 de ani si par niste necropole pentru pisici, arata The Guardian. Surpriza a fost mare, mai ales ca situl de la Saqqara se afla intr-o zona in care se gasesc primele piramide ale faraonilor.Trei dintre mormintele scoase la iveala in urma sapaturilor incepute in luna aprilie a acestui an "dateaza din epoca Noului Regat (a doua jumatate din cel de-al doilea mileniu inaintea erei noastre - n. red.) si au fost folosite ca necropole pentru pisici", a declarat ministrul egiptean al Antichitatilor, Khaled el-Enany.Restul dateaza din epoca Vechiului Regat (de acum 4.300 de ani i.Hr.) . Descoperirea este mai cu seama importanta pentru ca e vorba de primii scarabei mumificati gasiti vreodata in aceasta regiune, o descoperire cu adevarat rara, potrivit ministrului.Scarabeii au fost gasiti in doua morminte separate - doi in interiorul unui mormant dreptunghiular, din calcar, si o intreaga colectie intr-un mormant din acelasi material, insa patrat.In plus, e vorba despre morminte niciodata deschise, sigilate de atata amar de vreme.Cat despre pisici, au fost gasite zeci de corpuri mumificate, dar si 100 de statui care reprezinta acelasi animal sfant in acea vreme, realizate din lemn aurit. In plus, a fost gasita si o statuie din bronz, dedicata zeitei-pisici Bastet.Fotografii: Ministerul egiptean al AntichitatilorAutoritatile egiptene au mai anuntat si descoperirea mai multor statui din lemn auriu reprezentand un leu, o vaca si un soim, precum si un crocoil si doua cobre mumificate.Vezi si Descoperire facuta de-a lungul Nilului. Precede piramidele din Giza cu 2.500 de ani!A.P. ...citeste mai departe despre " Morminte vechi de 6.000 de ani, descoperite in Egipt. Insa ce au gasit arheologii acolo e o surpriza totala! (Galerie foto) " pe Ziare.com