Omul de stiinta a precizat ca cele doua planete se aseamana din multe puncte de vedere, potrivit International Business Times."Venus are aproape aceeasi dimensiune ca Pamantul, e doar putin mai aproape de Soare ca noi si are atmosfera", arata specialistul.In ciuda elementelor pe care le au in comun, un aspect diferentiator e foarte important.Venus are cea mai fierbinte temperatura din toate planetele sistemului solar: uneori ajunge pana la 462 de grade Celsius!Hawking arata ca Pamantul poate ajunge ca planeta care a inspirat zeita greceasca a frumusetii daca emisiile de gaze de sera nu sunt tinute sub control.Faptul ca e mai aproape de Soare reprezinta un motiv evident pentru care atmosfera de acolo e mai calda, dar nu este cel decisiv.Venus a fost mult timp o planeta cu o temperatura acceptabila, care ar fi suportat viata. Insa dupa doua miliarde de ani, toata apa s-a evaporat, iar nivelul de dioxidul de carbon, un gaz cu efect de sera, a crescut atat de mult incat aerul a devenit insuportabil.Potrivit lui Hawking, Pamantul urmeaza sa aiba aceeasi soarta, daca nu luam masuri pentru a diminua poluarea.Cele mai recente analize arata ca 2017 a fost cel mai calduros an de cand se fac masuratori, fenomenele extreme sunt din ce in ce mai numeroase, iar vietuitoarele din oceane se imputineaza.Printre cei care neaga faptul ca schimbarile climatice afecteaza grav planeta noastra se numara si Donald Trump . Presedintele american a retras SUA din Acordul pentru clima de la Paris si a facut o serie de declaratii care au starnit valva pe aceasta tema.The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012 ...citeste mai departe despre " Stephen Hawking l-ar trimite pe Trump pe planeta Venus, ca sa vada cum va ajunge si Pamantul din cauza schimbarilor climatice " pe Ziare.com