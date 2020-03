Agentia spatiala americana inchide centrul de asamblare din Michoud, New Orleans, unde dezvolta lansatorul Space Launch System (SLS), precum si Stennis Space Center, din statul Mississipi, a anuntat joi administratorul Jim Bridenstine, informeaza AFP."Aceasta decizie este cauzata de numarul in crestere de cazuri de Covid-19 la persoanele din centru, un numar de angajati se afla in auto-izolare si un caz de infectare a fost confirmat in echipa noastra la Stennis", a mai spus Bridestine."NASA va suspenda temporar productia si testele pentru SLS si nava Orion", a adaugat el. Space Launch System este un lansator puternic destinat sa conduca nava spatiala Orion.Pandemia de Covid-19 ar putea sa franeze obiectivele guvernului american de a duce un echipaj pe Luna pana in 2024."Suntem constienti ca acest lucru va afecta misiunile NASA, dar in timp ce echipele noastre analizeaza situatia globala pentru a reduce riscurile, prioritatea noastra este sanatatea si siguranta angajatilor NASA", a declarat Bridestine. ...citeste mai departe despre " NASA a anuntat ca suspenda toate proiectele de misiuni catre Luna " pe Ziare.com