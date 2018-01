NASA testeaza un sistem nuclear care ar asigura o misiune pe Marte

Multumiti de rezultatele obtinute de Krusty, reprezentantii NASA si cei ai ai Departamentului pentru Energie din SUA au declarat ca in martie vor supune sistemul unor teste mai dure. Tot atunci se va vedea daca acesta poate functiona eficient la capacitate maxima, potrivit Reuters.Testarea lui Krusty a inceput in luna noiembrie, in Nevada. Scopul sau este sa alimenteze cu energie misiunile cu echipaj uman sau robotic desfasurate in spatiu si pe suprafata unor planete, printre care Luna si Marte.Sursele de alimentare cu energie aflate in uz si-au dovedit eficienta in cazul celor 6 misiuni scurte desfasurate de NASA pe Luna in perioada 1969-1972. Totusi, pentru crearea unei colonii pe suprafata unei planete sau pentru calatorii mai lungi prin spatiu, va fi nevoie de mult mai multa energie, sustin specialistii."Pe Marte, conditiile sunt vitrege pentru functionarea oricarui sistem de alimentare cu energie. Soarele straluceste mai putin timp decat pe Terra sau pe Luna, iar temperaturile inregistrate pe durata noptii sunt mult mai scazute. In plus, se starnesc furtuni de nisip care acapareaza intreaga suprafata a planetei si care dureaza saptamani sau chiar luni la rand", a declarat Steve Jurczyk, administrator asociat al Directoratului pentru Tehnologie a Misiunilor Spatiale din cadrul NASA."Unitatea aceasta (Krusty - n.red.) este compacta si robusta. In consecinta, putem transporta mai multe deodata si le putem livra misiunii la o singura aterizare. Vom obtine cu ajutorul lor zeci de kilowati", a mai spus Steve Jurczyk.Functionarea prototipul creat de NASA se bazeaza pe un reactor cu miez de uraniu-235. Krusty nu e mai mare decat un sul de prosoape din hartie.Inca din luna decembrie presedintele Donald Trump semnase o directiva al carei scop era sa faciliteze reluarea misiunilor spatiale pe Luna. De asemenea, se lua in calcul organizarea unor eventuale misiuni cu echipaj uman pe Marte.Inginerul Lee Mason din cadrul NASA a spus ca scopul principal al proiectului este organizarea unei misiuni cu echipaj uman pe Marte. Pentru a materializa acest vis, va fi nevoie de o sursa de energie care sa livreze 40 - 50 kilowati.Inginerii mai spun ca tehnologia pe baza careia a fost construit Krusty ar putea ajunge sa alimenteze ha ...citeste mai departe despre " NASA testeaza un sistem nuclear care ar asigura o misiune pe Marte " pe Ziare.com