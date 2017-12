NASA vrea sa ajunga la asteroidul Psyche cu 4 ani mai devreme

Astfel, lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din centura de asteroizi, conform SPACE.com.Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita planeta noastra pentru a accelera suficient. De asemenea, sonda nu va trece prea aproape de Soare si astfel nu va avea nevoie sa fie dotata cu scuturi suplimentare de protectie termica.Conform noului program al misiunii, sonda urmeaza sa ajunga la asteroid in 2026, cu patru ani mai devreme decat in varianta initiala a misiunii.O planeta care si-a pierdut mantauaPrincipalul obiectiv al misiunii spre asteroidul Psyche este de a aduna mai multe informatii despre originile sistemului solar. Spre deosebire de alti asteroizi din centura dintre Marte si Jupiter, Psyche pare sa fie complet metalic, fiind compus din nichel si fier, la fel ca si nucleul Pamantului.Dimensiunile mari si caracterul metalic al acestui asteroid i-au facut pe unii planetologi sa emita ipoteza ca Psyche ar putea fi nucleul unei protoplanete distruse.Asteroizii sunt formati din materia primordiala ramasa din norul de praf si gaze cosmice dupa ce s-a aprins Soarele si s-a format sistemul solar. Analiza diferitelor tipuri de asteroizi ii ajuta pe planetologi sa inteleaga cum s-a format Pamantul si celelalte planete din sistem.Asteroizii, ca si cometele, sunt obiecte protoplanetare primitive care, sub influenta gravitatiei, se pot agrega si, cand devin suficient de mari si de fierbinti, pot forma noi planete - elementele din care sunt formate se topesc partial, iar cele mai grele elemente, asa cum este fierul, se aduna in centrul noului corp protoplanetar, formand un nucleu, pe cand elementele cu densitatea mai scazuta, asa cum este siliciul, raman la suprafata.Acest proces de diferentiere explica de ce Pamantul, dar si celelalte planete telurice din sistemul solar - Mercur, Venus si Marte - au nuclee din fier si mantale si cruste bogate in siliciu. Asteroidul Psyche ar putea fi nucleul metalic al unei planete care si-a pierdut mantaua si crusta in spatiu, spulberate de o coliziune catastrofala.Misiunea va incerca sa ...citeste mai departe despre " NASA vrea sa ajunga la asteroidul Psyche cu 4 ani mai devreme " pe Ziare.com