Noul sistem international de masurare, ce vizeaza si alte unitati precum amper, kelvin si mol, a fost adoptat oficial in noiembrie la Versailles prin Conferinta Generala pentru Greutati si Masuri (CGPM), infiintata la sfarsitul secolului al XIX-lea si care se reuneste in general o data la patru ani, informeaza AFP.Reprezentanti din 60 de tari au votat atunci printr-o "decizie istorica" pentru o redefinire a Sistemului international de unitati (SI), modificand astfel pentru totdeauna definitiile mondiale pentru kilogram, amper, kelvin si mol.Pana acum, kilogramul era definit ca fiind egal cu masa "marelui K", un cilindru din platina si iridiu, conservat cu multa grija din 1889 in sediul Biroului International pentru Greutati si Masuri (BIPM) din Sevres, in apropiere de Paris.Or, oamenii de stiinta au remarcat ca masa prototipului international a variat usor in raport cu masele celor sase copii-martor realizate in aceeasi epoca.Acea variatie este insignifianta pentru oameni atunci cand este vorba de a merge la piata pentru a face cumparaturi. Insa ea poate sa devina problematica in alte domenii, precum stiintele si industria, care au intrat in era proportiilor miniaturale odata cu dezvoltarea tehnologiilor cuantice.Kilogramul va fi de acum inainte definit pe baza constantei lui Planck (h) din fizica cuantica.Alte schimbari operate: kelvin, masurat pe baza apei, va fi redefinit pe baza constantei lui Boltzmann (k), asociata masurarii agitatiei termice a constituentilor fundamentali ai unui corp.Amperul va fi legat de sarcina elementara (e), sarcina electrica a unui proton. Molul, unitate de masura a cantitatii de substanta, utilizat in special in chimie, va fi definit direct, fixand constanta lui Avogadro (NA) . ...citeste mai departe despre " Noua definitie mondiala a kilogramului a intrat in vigoare luni " pe Ziare.com