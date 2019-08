O companie vine insa cu o oferta cel putin tentanta: te plateste cu 100.000 de dolari sa-ti lasi jobul si sa pleci, pentru a-ti urma o pasiune.Compania se numeste Prana, iar campania e menita sa incurajeze cat mai multi oameni sa-si urmeze visul, pasiunea sau hobby-ul. Poate fi vorba despre dorinta de a realiza un film documentar intr-o tara straina sau de dorinta de a realiza o opera de arta in Japonia.Isi poate incerca norocul si un patiser amator, care vrea sa invete meserie in brutariile din Franta. Orice vis e la fel de mare ca altul, arata Departures.Companiei nu-i pasa cum vei folosi acesti bani. Va trebui insa ca aceasta calatorie sa fie aratata online, sa mentionezi pasii pe care ii faci catre tinta ta.Ce trebuie sa faca concurentii care se vor bate pentru premiul cel mare? Sa aiba peste 21 de ani, sa realizeze un filmulet de pana la 3 minute in care sa arate care este jobul lor actual si care este visul lor, sa explice de ce lor ar trebui sa li se acorde aceasta sansa.Isi va lasa jobul doar castigatorul, care va primi banii in 4 transe egale. Concursul incepe in 16 septembrie.Citeste si Job de vis: Salariu urias pentru a testa tobogane in parcuri acvatice din toata lumeaA.P. ...citeste mai departe despre " O companie te plateste cu 100.000 de dolari ca sa-ti dai demisia si sa calatoresti. Fara gluma! " pe Ziare.com