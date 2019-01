In prezent, galaxia pitica se afla la o distanta de 163.000 de ani de Calea Lactee si se indeparteaza cu 400 de km/s. Simularile realizate de oamenii de stiinta de la Universitatea Durham arata insa ca galaxia isi va incetini inaintarea si se va intoarce spre a noastra, cu care se va si izbi in final, arata The Guardian.Vestea buna e ca fenomenul va avea loc peste 2,5 miliarde de ani. Vestile rele sunt ca forta impactului va face ca galaxia noastra sa fie azvarlita intr-un colt al spatiului si ca, cel mai probabil, urmasii nostri nu vor putea preaintampina asa ceva.Chiar daca e putin probabil ca stelele si planetele sa se ciocneasca in mod direct, totusi forta coliziunii dintre Calea Lactee si o galaxie cu 250 de miliarde de stele va provoca haos, arata unul dintre oamenii de stiinta implicati in studiu, Carlos Frenk.Pana acum, astronomii erau ingrijorati de o eventuala coliziune dintre Calea Lactee si galaxia Andromeda, eveniment estimat sa aiba loc peste 4 miliarde de ani.Spre deosebire de Marele Nor al lui Magellan, Andromeda, cu o masa de cinci ori mai mare decat galaxia pitica, ne-ar distruge complet galaxia.Citeste si O galaxie imensa orbiteaza Calea Lactee. E una dintre cele mai ciudate observate vreodata. De ce i se spune FantomaA.P. ...citeste mai departe despre " O galaxie apropiata se va ciocni de Calea Lactee. Cand se va intampla asta si care vor fi urmarile " pe Ziare.com