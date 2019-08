Numai 24 de exemplare din asa numita Barber Dime au fost imprimate si numai noua exemplare mai exista in prezent potrivit numismatilor.Numele monedei vine de la cel care a conceput designul, Charles E. Barber. Monedele au fost imprimate la Monetaria din San Francisco, in 1894.Se spune ca imprimarea ar fi fost realizata cu scopul de a oferi monedele cadou unor bancheri importanti.O alta varianta arata ca un control ar fi stabilit o neconcordanta de 2,40 dolari in contabilitatea monetariei si monedele ar fi fost batute special pentru a compensa acest lucru.Barber a fost administratorul companiei si a daruit trei dintre monede fiicei sale. Aceasta a vandut doua dintre monedele rare in 1950, povestind ca a folosit-o pe cea de-a treia in copilarie pentru a-si cumpara inghetata.Moneda i-a apartinut in trecut proprietarului echipei de baschet Los Angeles Lakers, Jerry Buss.Ultima data a fost scoasa la licitatie in 1988.Cumparatorul este Dell Loy Hansen, proprietarul echipei de fotbal Real Salt Lake. Acesta incearca sa adune cate un exemplar din fiecare moneda batuta vreodata in Statele Unite.Potrivit presei, ii mai lipsesc numai sase monede pentru a completa colectia, dar exemplarele lipsa nu sunt de vanzare. ...citeste mai departe despre " O moneda de 10 centi din 1894 s-a vandut cu 1,32 milioane de dolari " pe Ziare.com