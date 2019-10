Pornind de la o schita realizata de Da Vinci in 1502, oameni de stiinta de la MIT au realizat podul imaginat de vizionar, la scara de 500 de ori mai mica. Acesta este complet diferit de podurile acelor vremuri, avand o singura bolta, pe sub care ar fi trecut fara probleme ambarcatiunile vremii.Podurile din acea perioada erau construite cu ajutorul mai multor arcade semicirculare, aminteste Live Science.In testul de la MIT, podul, realizat cu ajutorul unei imprimante 3 D, a ramas puternic si stabil fara ajutorul mortarului sau al vreunui element de fixare, el fiind construit din piatra.Mai mult, cercetatorii au descoperit ca Da Vinci a gandit podul astfel incat sa minimizeze miscarile laterale ale structurii. Expertii cred ca podul ar fi rezistat si in cazul cutremurelor - comune in acea zona atunci.Din pacate, podul gandit de Da Vinci in urma unei solicitari a sultanului Baiazid al II-lea, care dorea sa lege astfel Istanbulul de Galata, nu a fost selectionat, preferandu-se constructia gandita de un alt inginer, asa ca schita a ramas nefolosita.Daca ar fi fost insa realizat dupa schita lui Da Vinci, podul, lung de 280 de metri si realizat din mii de blocuri de piatra, ar fi fost cel mai mare din acele vremuri si ar fi revolutionat felul in care se construiau aceste structuri.MIT confirms a bridge Leonardo da Vinci designed 500 years ago was an ancient engineering marvel https://t.co/kmNXyBfJmk pic.twitter.com/u9t8bCf9qC- Gizmodo (@Gizmodo) October 10, 2019Vezi si O boala, sursa talentului lui Leonardo Da Vinci? Descoperirea care pune totul intr-o alta luminaA.P. ...citeste mai departe despre " O schita uitata a lui Da Vinci se dovedeste a fi o minune a ingineriei. Ar fi fost cel mai mare pod al acelor vremuri " pe Ziare.com