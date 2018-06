Einstein i-a trimis scrisoarea de patru pagini surorii sale Maja Winteler-Einstein pe 28 martie 1933, de la bordul navei S-S Belgenland, cu care venea de la New York catre Anvers (Belgia), unde si-a predat pasaportul la consulatul german, informeaza agentia spaniola EFE.Dupa ce nazistii au preluat puterea, in ianuarie 1933, au facut perchezitie in casa lui Einstein cand fizicianul si sotia sa Elsa erau plecati in Statele Unite. Chiar au publicat fotografia lui Einstein cu explicatia "inca nu e spanzurat" si ar fi pus o recompensa pe capul lui de 5.000 de dolari.In ziua in care aceasta scrisoare a fost scrisa, sotii Einstein se intorceau in Germania, cu intentia de a locui aici pe timpul verii, in casa din Caputh, dar au descoperit ca si aceasta a fost perchezitionata. Dupa asta, Einstein a decis sa renunte la pasaport cand a ajuns la Anvers si a realizat ca trebuie sa gaseasca un loc sigur in care sa traiasca.Elsa a inceput scrisoarea, intr-o stare de agitatie, fiind extrem de ingrijorata pentru fiul lui Einstein, pe care il credea in pericol din cauza criticilor publice aduse de fizician nazismului. "Draga Maya, ce credeam noi, ca Tetel (fiul lui Einstein, n.red.) sa ramana cu tine. Tocmai am aflat ca nu este posibil (...)Maya, ce vremuri traim! De zile bune am fost nefericit si bolnav incat abia pot fi capabil sa rezist. Ajungem la Anvers in 10 minute. Imi doresc sa fim ascunsi deja intr-un colt linistit. Si sunt atat de speriat in timpul aterizarii! Oh, Doamne!".Albert Einstein, nascut in Germania si laureat cu Nobel pentru Fizica in 1921, a murit in 1955, la Princeton (New Jersey), la varsta de 76 de ani....citeste mai departe despre " O scrisoare semnata de Albert Einstein in ziua in care a renuntat la pasaportul german, adjudecata cu 25.000 de dolari " pe Ziare.com