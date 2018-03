Agentia precizeaza ca riscul pentru oameni de a fi loviti de astfel de bucati este mic, pentru ca cele mai multe se vor dezintegra la intrarea in atmosfera. Totusi, Agentia Spatiala Europeana a precizat ca se asteapta sa fie si bucati care vor ajunge pe Pamant. Fragmente ar putea ajunge si in Europa, probabil in Perpignan si Corsica (Franta), conform Le Point.Pe de alta parte, China sustine ca Tiangong-1 "ar trebui sa arda complet la reintrarea in atmosfera".Specialistii spun ca riscul ca un om sa fie lovit de resturile spatiale este de unu la peste 1.000 de miliarde, adica de zece milioane de ori mai putin decat riscul de a fi lovit de trasnet in fiecare an.Se asteapta ca statia spatiala o sa cada intre 31 martie si 2 aprilie, cea mai probabila zi fiind 1 aprilie.Agentia Spatiala Europeana sustine ca din martie 2016 China a pierdut controlul asupra Tiangong-1. Tiangong-1 a fost lansata in septembrie 2011 si are 10,4 metri lungime si 3,3 metri latime.Citeste si:Vechea statie spatiala chineza a scapat de sub control si se va prabusi pe PamantFotografia zilei: Chinezii cuceresc si spatiul ...citeste mai departe despre " O statie spatiala cade pe Pamant in weekend - cat de periculos este pentru oameni " pe Ziare.com