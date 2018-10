O sticla de vin din 1945 a fost cumparata cu suma record de 558.000 de dolari

Pretul final, care include taxe si comisioane, a depasit de 17 ori limita superioara a intervalului de estimare prevazut de specialistii casei Sotheby's, care era de 32.000 de dolari.Acea sticla, cu eticheta patata, a fost una dintre cele 600 de exemplare produse in 1945, cu putin timp inainte ca administratorii domeniului Romanee-Conti sa isi distruga culturile de vita-de-vie si, apoi, de a-si replanta terenurile.Romanee-Conti este adeseori considerat drept cel mai bun vin din Burgundia, fiind, probabil, cel mai prestigios sortiment de vin rosu din lume.Domeniul este situat pe o parcela mai mica de doua hectare si produce in prezent intre 5.000 si 6.000 de sticle pe an.El face parte din Cote de Nuits, o regiune deluroasa situata la nord de departamentul Cote-d'Or.Recordul categoriei pentru o sticla de vin cu volum standard era de 233.000 de dolari pentru un vin Chateau Lafite Rothschild din 1869, adjudecat la o licitatie organizata in Hong Kong in 2010.Trei exemplare din aceeasi recolta au fost adjudecate, in aceeasi zi, cu acelasi pret.In clasamentul general, care include toate categoriile, precedentul record mondial data din 2007 pentru un jeroboam (recipient de 3 litri) de Mouton-Rothschild din 1945, vandut la New York cu 310.700 de dolari.La licitatia de sambata, la doar cateva minute dupa recordul mentionat, o alta sticla de Romanee-Conti din 1945 a fost adjudecata cu 496.000 de dolari, stabilind al doilea pret din toate timpurile platit pentru o sticla de vin.Loturile vandute sambata proveneau din colectia lui Robert Drouhin, care a condus din 1957 pana in 2003 exploatatia viticola Joseph Drouhin, una dintre cele mai importante din Burgundia.Domeniul Joseph Drouhin are 73 de hectare si cele mai multe dintre parcelele sale sunt acoperite cu vita nobila. Casa Joseph Drouhin a fost distribuitor exclusiv al domeniului Romanee-Conti pentru Franta si Belgia in perioada 1928-1964.Alte trei sticle Romanee-Conti, exemplare magnum (1,5 litri - dublul unei sticle standard) din 1937, au atins fiecare pretul de vanzare de 310.000 de dolari la licitatia de sambata.Putin mai devreme, doua loturi din 1945 de La Tache, exploatare ce apartine domeniului Romane ...citeste mai departe despre " O sticla de vin din 1945 a fost cumparata cu suma record de 558.000 de dolari " pe Ziare.com