Oamenii de stiinta confirma: Banii pot cumpara fericirea insa doar pana la un anumit punct

"Poate fi surprinzator deoarece ceea ce vedem la televizor si ceea ce ni se spune in reclame este ca nu exista o limita in ceea ce priveste suma necesara pentru a fi fericiti, insa acum observam niste praguri", a notat Andrew T. Jebb, autor principal al studiului, in concluziile publicate pe site-ul universitatii."Au existat la un moment dat dezbateri cu privire la punctul in care banii nu mai au influenta asupra nivelului de bunastare. Am descoperit ca pragul venitului ideal este de 95.000 de dolari pentru evaluarea (calitatii) vietii si intre 60.000 si 75.000 de dolari pentru bunastarea emotionala", a explicat specialistul din cadrul Departamentului de Stiinte psihologice adaugand ca aceasta suma "este valabila pentru indivizi si ar putea fi mai mare in cazul familiilor".Bunastarea emotionala include emotiile de zi cu zi, precum sentimentele de fericire, incantare, tristete sau suparare. Evaluarea calitatii vietii reprezinta o estimare a starii generale a unei persoane si este mult mai probabil influentata de aspiratiile inalte si de comparatiile cu alti indivizi."Au fost observate variatii considerabile la nivel mondial, satietatea in ceea ce priveste satisfactia fata de viata facandu-si simtita prezenta mai tarziu in regiunile instarite", a adaugat Jebb."Motivul ar putea fi faptul ca evaluarile tind sa fie influentate intr-o masura mai mare de standardele in functie de care indivizii se compara intre ei", a explicat cercetatorul.Studiul, realizat de Jebb alaturi de Louis Tay, profesor asistent de stiinte psihologice in cadrul Universitatii Purdue, a fost publicat in jurnalul Nature Human Behaviour.Cercetarea a fost realizata pe baza informatiilor din cadrul unui sondaj Gallup la nivel mondial, efectuat pe un numar de peste 1,7 milioane de persoane din 164 de tari, iar estimarile au fost formulate ca medii bazate pe puterea de cumparare si pe intrebari referitoare la nivelul general de satisfactie si bunastare.Studiul a descoperit de asemenea ca odata atins acest prag, alte cresteri ulterioare ale venitului tind sa fie asociate cu reducerea nivelului de satisfactie si a bunastarii. Oamenii de stiinta explica acest lucru prin faptul ca banii sunt importanti pentru indeplini ...citeste mai departe despre " Oamenii de stiinta confirma: Banii pot cumpara fericirea insa doar pana la un anumit punct " pe Ziare.com